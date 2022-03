Предсидатель СДС Борис Тадич нащивел Вербас

ВЕРБАС – Предсидатель Социялдемократскей странки (СДС) Борис Тадич, єй подпредсидателє Нада Колунджия, Воїслав Янкович, Петар Радойчич и ґенарални секретар Константин Самофалов вовторок, 22. марца, нащивели Вербас и побешедовали зоз гражданами.

На Площи Николи Пашича позберали ше числени симпатизере спомнутей странки, а з тей нагоди Тадич и його сотруднїки побешедовали зоз присутнима о актуалних проблемох.

По Тадичових словох, нащивели Вербас кед ше и означує Шветови дзень водох, та ше огляднул на проблеми з воду и з водоподмирйованьом котри ше визначує у цалей Войводини, та так и у Вербаше. О подлим квалитету води за пице пошведочели и присутни гражданє. Проблем води за пице и далєй нєришени, а як гварел Тадич, думаня є же у будучносци тот проблем годни ришиц, понеже єст технїчни ришеня и жридла води у Сербиї.

Дакеди тота странка була на власци у Вербаше, потим страцела власц, а як визначел Тадич, сиґурни є же ше ситуация ознова обраци им на хасен, маюци у оглядзе шицки вельки проблеми котри иснуюца власц Сербскей напредней странки охабяла вшадзи у Сербиї, та так и у тим городу. Зоз пребераньом власци, додал Тадич, сиґурни є же ше враци и єдна нєпоровнуюцо лєпша перспектива од терашнєй.

Вєдно зоз шицкима присутнима гражданами Борис Тадич и його сотруднїки прешейтали ше през Вербас, у бешеди о числених проблемох, алє и планох з хторима ше водзи Социялдемократска странка – очисциц Сербию од орґанизованого криминалу и корупциї, врациц права и достоїнство роботнїком, защициц природу же би шицки гражданє жили шлєбодно у демократскей жеми.

