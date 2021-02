ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович вчера нащивел першонародзену бебу у општини Шид у 2021. року Стефанию Стевич у Шидзе.

Семенович єй родичом, Предраґу и Нади, окрем дарункох за бебу придал и ришенє о додзельованю пенєжней помоци.

Стефания народзена 4. януара и то була перша народзена беба у шидскей општини у тим року.

