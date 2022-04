Представа „Винаˮ вошла до предселекциї, Яким Винаї и Адриана Надь достали окремни награди

ЧЕРВИНКА/РУСКИ КЕРЕСТУР – На тогорочней 53. Зонскей смотри драмскей творчосци „Винко Ступар”, хтора тирвала од 8. по 14. април у Червинки, на шлїдуюцу селекцию, попри двох представох зоз нашей општини, пласовала ше и представа „Вина” Драмского студия „Арт” зоз Руского Керестура, хтора писана по тексту Небойши Ромчевича, у режиї Владмира Надя Ачима, а у виводзеню Адриани Надь и Якима Виная. На спомнутей смотри Адриана достала награду за найлєпшу ґлумицу, а Яким за найлєпшу позарядову улогу.

Окрем Вини, до накнадней селекциї вошла и представа „Ласици”, хтору виведли ґлумци аматере драмского студия „Луча” зоз Крущичу и представа „Ожалосцена фамелия” хтору виведол театер Стеван Сремац зоз Червинки.

Од вибраних трох представох, односно вкупно 12 зоз шицких зонских смотрох, селектор Симон Ґрабовац вибере 8 найлєпши хтори ше далєй пласую на Покраїнску смотру хтора почнє 12. мая у Старей Пазови.

Ґлумци младежскей сцени Културного центру Кула, хтори виведли представу „7” у режиї Слободана Ноґавици, пласовали ше на Войводянски фестивал младежского театру и Фестивал експерименталних и малих сценох.

