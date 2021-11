Представа „Вина” ознова одушевела публику

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї на керестурскей сцени всоботу виведзена представа „Вина” по тексту Небойшу Ромчевича, а у режиї Владимира Надя Ачима.

Представу виводза ґлумци младежскей ґрупи Драмского студия „Арт”, Яким Винаї у улоги Брацу, и Адриана Надь хтора ґлуми Ґоцу. У дїлу, вони двойо пробую засновац фамелию, медзитим понеже за собу цагаю рижни бриґи зоз прешлосци, ту преплєцена и чежка ситуацию у держави вообще, до конца им ше то анї нє удава.

Сценоґрафия, а окреме вибор музики, допринєсли общому упечатку котри двойо ґлумци охабели на патрачох, як и звучни и шветлово ефекти. Попри шицким тим, гоч яки чежки живот тота дуодрама приказує, треба наглашиц и даскельо комични сцени дзе ше публика могла нашмеяц.

