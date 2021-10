Представел ше нови керестурски парох о. Варґа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера на длужносц нового пароха ступел о. Владислав Варґа, котри заменєл нєдавно упокоєного о. Михайла Малацка.

На Служби Божей на 9 годзин владиков декрет о менованю о. Варґи пречитал о. Задрепко хтори зоз нїм сослужел, и кратко представел його потерашнє службованє.

У казанї о. Варґа потолковал нєсподзивани обставини котри го знова приведли на службу до Керестура дзе пред 35 роками бул капелан. Тераз висловел жаданє предлужиц кельо у його моцох тото цо предходни парох започал, а насампредз акцентовал будуци духовни центер Емаус у Водици.

На концу Служби зоз швичкарами, крижарами и малу процесию реплика икони Водицовей Мариї шветочно зоз штред катедралней церкви дзе стала два днї, рушела на свою драгу по парохийох нашей Епархиї.

Перша станїца єй парохия у Старим Вербаше дзе ю однєсла ґрупа вирних на чолє зоз ш. Михаїлу хтора по окремним надихнуцу иницировала тоту активносц.

