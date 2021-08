Представена кнїжка шахисти Лазора

РУСКИ КЕРЕСТУР – У хорскей сали Дому култури, всоботу 7. авґуста, отримана промоция кнїжки У швеце шаховского кральовства Владимира Лазора, нашого познатого шахисти зоз Кули.

Автор кнїжки кратко представел єй структуру до котрей уткал свойо автобиоґрафске занїманє зоз шахом през 64 сезони и одбавени 3000 партиї, а тиж представени и партиї найвекших шветових и домашнїх шаховских майстрох.

Прето Лазорова кнїжка источашнє и учебнїк о чим бешедова и єден з його найлєпших шаховских школярох Неманя Павков, а о значносци кнїжки як „шаховскей лакотки” за нашу руску заєднїцу котра перша о тим спорту надихнуто бешедовал Лазоров длугорочни приятель Михайло Катона. Вон наглашел же ше будзе патриц найсц моци преложиц кнїжку и на руски язик.

На промоциї було скромне число публики, углавним шахисти, тє. члени керестурского Шаховского клубу Русин, котри помогол у орґанизациї тей подїї.

Як наявел Владимир Лазор, планує кнїжку подаровац до библиотеки у керестурскей школи и до валалскей библиотеки, а купиц ю мож за тераз у кулскей кнїжкарнї Бубамара.

