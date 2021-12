Представена моноґрафия „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински”

НОВИ САД – Троязична (по руски, сербски, анґлийски) моноґрафия „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” авторки др Миряни Дєкич, хтору обявел Завод за културу войводянских Руснацох, отримана вчера у Културней станїци Свилара у Новим Садзе.

Як у привитним слове потолковала директорка Заводу Анамария Ранкович, Моноґрафия представя свойофайтову коруну вецейрочного партнерского подняца Заводу и Покраїнского заводу за защиту памятнїкох, хтори почал зоз диґитализованьом склєняних фото-плочох зоз студия дакедишнєй сликерскей фамелиї Бруґош зоз Керестура. У Моноґрафиї публиковани и описани даскельо стотки фотоґрафиї ґруповани по тематики з провадзацим реґистром и менаром, а у уводней часци дати историйни прегляд Руснацох на тих просторох и їх першого и найвекшого валалу.

Як робота на диґитализованю плочох напредовала, нєпреривно ше зявйовали нови интересантни можлївосци и питаня на хтори требало одвитовац, проєкт ше розконаровйовал и роснул. З часом ше до ньго уключели скоро шицки релевантни руски институциї и числени поєдинци, так же то нєшка вшелїяк єден з найвекших проєктох хтори витворела руска заєднїца, а ище є нє вичерпани – потераз науково описани вецей як 1.000 плочи, а ище тельо треба обробиц.

Авторка Моноґрафиї др Миряна Дєкич насампредз подзековала шицким информатором хтори з дзеку, та аж и на власну инициятиву, помагали у идентификованю особох и подїйох хтори зазначели Бруґошово сликере, як и сотруднїком зоз шицких наших институцийох и орґанизацийох хтори єй помогли войсц до „руского швета” и упознац го як свой власни. Як визначела, до кнїжки виселектовани лєм моменти и теми хтори як етнолоґ могла науково валоризовац и розтолковац, а вшелїяк ище єст достаточно материялу за дальши виглєдованя и студиї.

Рецензент проф. др Янко Рамач наглашел же кнїжка будзе интересантна нє лєм Керестурцом и Руснацом, алє и ширшей публики, понеже дзекуюци озбильному и науковому приступу авторки др Миряни Дєкич, представя добри и квалитетни основ за упознаванє нашей историї, култури и традициї.

Проф. др Дюра Гарди заключел же тота кнїжка визуелно красна и розкошна, а науково фундаментована история єдного народу и єдного валала, у хторей на найлєпши способ фотоґрафия похаснована як историйне жридло.

Як часц промоциї Моноґрафиї у Свилари поставена и провадзаца тематична вистава паноох з репродукованима фотоґрафиями „Обряди преходох у фокусу обєктиву фотоґрафох Будински”, хтора уж була викладана у Беоґрадзе, Свиднїку и Архиву Войводини. Виставу у Свилари годно опатриц од 10 до 18 годзин по 26. децембер.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)