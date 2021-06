Представени кнїжки „Розваляни салаш” и „Перли шветовей поезиї”

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе всоботу, 26 юния, у орґанизациї Союзу Руснацох Українцох у Сербиї представени кнїжки „Розваляни салаш” др Янка Сабадоша и „Перли шветовей поезиї” Михала Рамача. Спомнути кнїжки тей яри обявела НВУ „Руске слово” дзекуюци финансийней потримовки Амбасада України у Републики Сербиї („Перли шветовей поезиї”) и фамелиї Виславски („Розваляни салаш”), родзини автора.

Привитне слово на промоциї мал предсидатель Союзу Руснацох Українцох Боґдан Виславски, а о кнїжкох бешедовали Михал Рамач и Саша Сабадош.

Рукопис кнїжки „Розваляни салаш” Янко Сабадош (1928-2015) написал у своїх младих рокох, у повойновим периодзе пред седемдзешат роками, алє ю за живота нє обявел. Тераз ю за друкованє пририхтал Михал Рамач. Як поведзене на промоциї, кнїжка „Розваляни салаш” попри литературного квалитету, єдинствена по тематики хтора и нєшка табу-тема (национализация, знїщованє напредного селанства, виганянє Швабох), алє може послужиц и як указатель кадзи могла пойсц руска литература кед би ше розвивала ошлєбодзена од повойновей идеолоґиї.

Кнїжка „Перли шветовей поезиї”, чий поднаслов Розгварка з виками – од Ґилґамеша по Мирослава Антича представя зборнїк вибраних прекладох поетских творох од швитаня чловечей култури и писменосци по сучашнїкох хтори през вецей децениї творчей кариєри „за свою душу” прекладал новинар, публициста и литерат Михал Рамач, позарядови и вироятно єден од наших найквалитетнєйших прекладачох кед слово о прешпиву шветових и класичних язикох на руски. Гоч слово насампредз о дїлох и авторох хтори особно инспирую прекладача, на промоциї окреме акцентоване же у „Перлох” по руски прешпивани поетове и стихи хтори вєдно творя фундаменти литератури и цивилизациї чловечества та кнїжка, попри вершинского уметнїцкого квалитету, ма и дидактичну функцию. У тим контексту, остала нєвиповедзна суґестия же би „Перли шветовей поезиї” мушели буц дополнююце читанє и лектира за каждого руского ґимназиялца.

На промоциї у публики були и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, треци секретар за протокол, културу, дияспору и контакти з медиями Амбасади України у Беоґрадзе Дарина Гариб, директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, парох новосадски о Юлиян Рац, шеф Оддзелєня за русинистику проф др Янко Рамач, члени фамелийох авторох и други любителє рускей кнїжки.

