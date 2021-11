Представени конкурси Розвойного фонду Войводини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представнїки Розвойного фонду Войводини всоботу нащивели Руски Керестур, дзе у просторийох Месней заєднїци дочековали заинтересованих польопривреднїкох и привреднїкох, и представяли конкурси и явни поволанки за кредитованє инвестицийох зоз вигоднима каматами.

Як дознаваме, керестурски парасти ше углавним интересовали за рижни векши инвестициї до польопривреди, а медзи интересентами було и представнїкох задруґох, як и приватних поднїмательох.

Розвойни фонд Войводини тих дньох нащиви и други места у општини Кула, а шицки заинтересовани рижни информациї можу достац и на їх интернет боку, прейґ телефона, лєбо особнє.

Представянє, односно розгварки зоз польопривреднїками и привреднїками општини Кула орґанизовала Канцелария за локални економски розвой и Локална акцийна ґрупа Шерцо Бачкей.

