Представени нови Правопис руского язика и Мала история Русинох

НОВИ САД – У кино-сали Филозофского факултету у Новим Садзе вчера отримана промоция двох актуалних публицистичних виданьох – Правопису руского язика зоз правописним словнїком авторох мр Гелени Медєши и проф. др Михайла Фейси хтори обявел Завод за културу войводянских Руснацох вєдно зоз Дружтвом за руски язик, културу и литературу и Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету, и Малей историї Русинох автора проф. др Ивана Попа у виданю Рускей матки.

Модератор промоциї бул проф др Михайло Фейса а учашнїкох и числену публику привитали директорка Заводу Анамария Ранкович, и помоцнїк городоначалнїка Нового Саду Александар Петрович, хтори медзи иншим гварел же ше наздава же два представени кнїжки, за чийо друкованє Город обезпечел главну финансийну потримовку, пошвидко прикраша и збогаца кажде руске обисце.

Представяюци Правопис, його авторе мр Гелена Медєши и проф. др Михайло Фейса потолковали цо му главни циль, а то розришиц нагромадзени дилеми и нєдоповедзеносци хтори ше у нашим язику нагромадзели за остатнї 50 роки, од обявйованя референтного Правопису Миколи М. Кочиша.

О Малей историї Русинох спред Рускей матки бешедовали Дюра Папуґа як видаватель руского прекладу, рецензент Борис Фейди и Михайло Катона, инициятор подняца же би ше кнїжку зоз словацкого преложело на руски язик и понукло ю тутейшей публики. Заключене же з Малу историю Русинох заинтересована руска явносц достава ширши, а можебуц и иншаки контекст кед слово о нашей прешлосци.

По законченю промоциї, шицки нащивителє могли достац по безплатни прикладнїк обидвох публикацийох, а наявене же подобни подїї буду отримани и у других наших местох.

