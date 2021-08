Представени Приручнїк за роботу националних совитох

НОВИ САД – У Скупштини Войводини отримана промоция Приручнїка за роботу националних совитох националних меншинох у Сербиї чий виробок реализовало Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

Приручнїк на єдним месце дава практични упутства и совити о можлївосцох яки закони даваю националним совитоm же би ше зашпоровалo час и же би ше нє правелo гришки у їх роботи, гварела на його представяню министерка за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордана Чомич. Приручнїк, по словох авторох, представя намаганє Сербиї же би злєпшала правни рамики за очуванє индивидуалного и колективного идентитета припаднїкох националних меншинох.

Предсидатель Скупштини Войводини Иштван Пастор гварел же Сербия вецейнационални штредок и же вибране же би то було нашо богатство, а нє точка зраженьох. Додал же ше наполнюю 12 роки од приношеня Закона о националних совитох, то права хвилька же би ше сумировало резултати їх роботи, а тот приручнїк часц тей оцени. Приручнїк настал як часц заєднїцкого проєкту Европскей униї и Совиту Европи „Горизонтални инструмент за Заходни Балкан и Турску 2019-2022”.

Шеф мисиї Совиту Европи у Беоґраду Тобияс Флесенкемпер гварел же вери же тот приручнїк допринєше защити правох националних меншинох и промициї розличносци и ровноправносци у Сербиї. У тим смислу здогаднул и на Резолуцию комитета министерства Совиту Европи за Сербию о задаткох котри треба сполнїц на тей драги.

Министерка Чомич гварела же до конца рока єй тим закончи и приручнїки за родну ровноправносц, антидискриминаторни, як и панованє правох вообще.

На промоциї спред Националного совиту Руснацох були предсидатель Борислав Сакач и подпредсидателька Весна Раґаї-Цап.

