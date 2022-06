Представи „Вина” три награди на Войводянским фестивалу

БАЧКА ПАЛАНКА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Представа „Вина”, Драмского студия „Арт” Дому култури Руски Керестур, Небойши Ромчевича, а у режиї Владимира Надя – Ачима, освоєла три награди на 58. Фестивалу аматерских театралних дружтвох Войводини. Спомедзи седем виведзених, представи цо освоєли перши три места пласовали ше на Републични фестивал.

По одлукох жирия, керестурскей представи Вина припадли три награди – медзи седем похвалами, єдна похвала за ґлумецке витворенє додзелєна Якимови Винайови за улогу Браци, диплома за сценску бешеду представи „Вина”, а Адриани Надь ровноправну диплому за найлєпше ґлумецке витворенє хторе попри Надьовей достали ище штверо ґлумци.

Фестивал войводянских аматерских театрох отриманиод 25. по 31. май у Бачкей Паланки, а на Републични ше пласовали представи зоз Новей Пазови (1. место), зоз Червинки (2. место) и з Руми (3. место). Одлуки єдногласно принєсол фахови жири у составе проф. Любослaв Маєра, проф. Предраґ Момчилович и Предраґ Дюрич.

