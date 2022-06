Предшколци закончели оводу и нащивели школу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предшколски дзеци з керестурскей дзицинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули, штварток мали закончуюцу програму за своїх родичох, а пред тим були нащивиц и ОШ „Петро Кузмяк” дзе од єшенї буду ходзиц до першей класи.

Предшколску пририхтуюцу програму того року у Цицибану закончели 29-еро дзеци при вихователькох Наташи Настасич и Наташи Варґа, о чим достали потвердзенє, котре єдно з обовязних условийох за упис до школи.

Родичом дзеци пририхтали кратку програму, а виховательки кратки видео запис фотоґрафийох їх дзецох у тей установи од яшелькового возросту по терашнї час.

Пред поладньом предшколци нащивели Школу дзе их у мено управи привитали директорка Наталия Будински, и педаґоґинї Мария Шанта и Наташа Мученски. Пригодну програму им пририхтали школяре штвартей класи зоз свою учительку Наду Колошняї.

