Пред нами рок за оздравенє

Велї з нас цо любиме спорт нє могли анї задумац же пре хороту вируса корона буду одказани велї спортски змаганя, фодбалски стретнуца у европских и шампионских лиґох, кошаркашски стретнуца у НБА лиґи и Евролиґи. Одложене Фодбалске першенство Европи и Олимпийски бависка хтори требали буц отримани того лєта у Япону. A кед ше даєдни змаганя и отримало, пре безпечносц, були без публики.

З оглядом на вельке число одказаних и преложених спортских змаганьох, у спортским жарґону поведзено, мушиме припознац же вирус корона ище вше ма резултатску предносц. Хорота ше зявела и медзи спортистами, а и медзи новинарами хтори провадза спорстки манифестациї.

Подняти мири защити, кед слово о нєщесцу хторе залапело цали швет, оправдано на боку здравя и живота шицких гражданох, та и спортистох и на концу и новинарох.

СМУТНИ ЧАСИ

За спортистох и любительох спорта позарядови стан принєсол смутни часи. Єдни нє маю змаганя и можлївосц указац свойо спортски досяги и схопносц, други нє можу уживац опрез телевизийних екранох и стадионох, а треци – новинаре нє могли, и ище вше нє можу, нормално робиц свою рпботу. Заш лєм, треба припознац же живот важнєйши на тот завод, бо хорота нє вибера, а до того ше мож прешвечиц каждодньово.

Думаня спортистох, тренерох и спортсих роботнїкох о тей длугей павзи, насампредз без публики на стадионох и пошлїдкох вируса корони на клуби, познати. Тиж так познати становиска и вирних навиячох хтори лєдво чекаю дзень кед дзвери спортских аренох буду отворени. Новинаре, спортски, од самого початку пандемиї нє скривали свой смуток пре одказованє спортских змаганьох и заверанє теренох за публику.

СЕДМА (СПОРТСКА) СИЛА ПРОЦИВ КОРОНА СИЛИ

За нєполни рок одкеди маме проблеми зоз корону, мож повесц же борба двох силох була оштра и безкомпромисна. Новинаре у тей борби, очиглядно мали вельо вецей слаби точки, насампредз прето же таку хороту история чловечества ище нє призначела. У нєй велї почувствовали моц хороти, а вельо и страцели тоту битку.

– Пандемия корона вируса потрафела шицки сфери каждодньового живота и роботи, та так и новинарство. Ми зоз радия и телевизиї можебуц и найвецей потрафени, понеже нам за велї емисиї нєобходни нєпоштредни, живи контакт з людзми на терену. Мнє особнє тот рок барз чежки з оглядом на тото же моя емисия „Спорт и рекреация”, котра ше емитує на трецей програми радия РТВ програми на руским язику, провадзи успихи спортистох, насампредз зоз нашей заєднїци. Та и попри тим же нєт каждодньового змаганя и у нормалних обставинох, под час пандемиї их скоро нєт нїяк. Пре епидемию велї шветово, европски и други змаганя одказани, а и нашо СБ „Яша Баков” тиж претаргнути и отримани лєм даскельо турнири, а тото шицко було у фокусу у моєй емисиї. У тей хвильки робим тематски емисиї, кариєри леґендох спорта з наших местох, алє и то тераз вельки проблем, понеже ризик и до дакого пойсц, окреме до старших людзох котри ше чуваю од потенциялней зарази зоз коронавирусом. Проблем же зме огранїчени и зоз собешеднїками, нєт нас вельо, алє и зоз тей громадки єст вельо тих котри жадаю бешедовац за радио. Затераз ми ше удало дойсц до материялу за емисиї, велька помоц нови технолоґиї, алє то нє тирваце ришенє и наздавам ше же ше у новим року помали почнє врацац шицко до нормали, понеже кед тота ситуация потирва, будзе наисце чежко – гварел колеґа Златко Колєсар, спортски новинар у Рускей Редакциї Радио телевизиї Нови Сад.

„ОЛИМПИЙСКИ” СПОРТСКИ БАВИСКА „ЯША БАКОВ”

– Рок 2020. велїм з нас нє останє у красним паметаню. Пандемия корона вируса уж помали охабя шлїд у шицких сеґментох дружтва и пременєлa живот шицким. Остатнїх рокох шведкове зме же спорт єдна окремна часц у живоце людзох, окреме младих, алє и тих котри го зоз задовольством провадза на стадионох, спортских галох або прейґ телевизиї. У тим шицким вельку улогу маю и новинаре котри преноша рижни змаганя и даваю окремни печац спорту. Медзитим, тот рок бул праве виволанє и за тих новинарох котрим спорт бул роботни задаток. Одразу нєт змаганя, нєт Олимпийски бависка, нєт Континентални змаганя, Премиєр лиґи, Примери, НБА лиґи… и кажда репортажа мала за тему корона вирус. По юний. А вец цалком нєзвичайне лєто. Правда, и далєй без найзначнєйшей спортскей подїї на швеце – Олимпийских бавискох, алє шицко тото цо нє було отримане вяри, мало свойо предлуженє влєце. Ознова фодбал, кошарка, рукомет, одбойка… и то под окремнима мирами и нормално, вистками о корона вирусу медзи спортистами – гварел нам наш собешеднїк Златко.

Праве од мирох, як надпомнул, завишели и велї, такволани, аматерски змаганя. Руснаци того лєта мали свойо Олимпийски бависка скоро кажди викенд – Спортски бависка „Яша Баков”, котри з векшей часци отримани, цо найважнєйше, и того року сполнєли циль котри нє лєгки. А то позберац, аж и у тей ситуациї, цо вецей спортистох.

– Випровадзиц шицки тоти змаганя нє було лєгко. Стан през лєто (другей габи, трецим пику…. чи уж цо було) представени нам як нєвигодни, та новинаром у велїх медийох суґероване же би цо менєй ходзели на терен и мали цо менєй контакти зоз людзми. И гоч велї думаю же робота новинара „паньска”, у таких и подобних ситуацийох є нє лєгка и мож повесц, опасна. У цалим 2020. року тема була корона вирус и велї теми анї нє могли буц обробени так як треба пре пандемию – потолковал Златко Рамач.

Тераз велї колеґове заражени зоз Ковид 19, велї прелєжали хороту, а єст и тих котри пре ньго, нажаль, вецей нє з нами. Кельо така ситуация будзе тирвац и кеди ше врациме до „нормалного” живота, чежко повесц. Алє єст надїї, бо 2021. рок наявени як „рок за оздравенє”.

СТАТИСТИКА ХОРОТИ СПОРТСКИХ НОВИНАРОХ

Тоти шорики настали у розгварки зоз двома новинарами и зоз думками автора текста. З другима словами, у нїм винєшени слова и роздумованя трох новинарох спортских рубрикох наших редакцийох. Статистично спатрене, од спомнутих новинарох хтори участвовали у твореню тексту, вецей як 60 одсто мали подле искуство зоз хороту. Од тих шейдзешат одсто охорених, за тераз, лєм єдна особа, лєбо 30 одсто ше успишно виборела зоз хороту, гоч, одвичательно твердзим, шицки були осторожни и притримовали ше предписаних мирох защити.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)