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Пред Службу и ,,Исусов уход до Єрусалиму” (фото+видео)

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 17 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая вчера у вельким чишлє преславели Квитну нєдзелю – багнїтки, а вельо млади, дзеци и родичи, ше и висповедали за наиходзаце швето Пасху.

Служби Божо служели керестурски священїки, а пред полдванастову Службу Божу дзеци хтори ше рихтаю за першу причасц зоз шестрами служебнїцами у порти указали ,,Исусов уход до Єрусалиму”.

На шицких Службох Божих було вецей вирних як звичайно, а поготов на полдванастовей Служби Божей, церква була полна з дзецми, родичами, младима.

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