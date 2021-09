ШИД – Стретнуце рускей младежи у Шидзе, хторе мало буц отримане того викенду, од 17. по 19. септембер, преложене за октобер.

Орґанизаторе Стретнуца, домашнї зоз КПД „Дюра Киш” зоз Шиду и Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох обвисцели же пошвидко обявя вецей информациї.

