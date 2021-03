Преложени Гуманитарни базар за Ваню Романа з Дюрдьова

ДЮРДЬОВ – Гуманитарни базар „Же би Ваня могол ходзиц” мал буц отримани тей нєдзелї, 21. марца, медзитим пре пооштрени епидемиолоґийни мири, преложени є за шлїдуюцу нєдзелю, 28. марца.

Базар орґанизує нєформална ґрупа Дюрдьовчанох котри жадаю помогнуц у збераню средствох за єденацрочного Ваню Романа зоз Дюрдьова котрому потребна операция обидва ногох же би могол ходзиц. Ваня ма хороту склєняни косци. За операциї, котри маю буц у маю и авґусту того року, потребне вкупно 12.800 евра.

Базар ма буц отворени од дванац по седемнац годзин на дюрдьовским пияцу. Хто жада може ше приявиц и донировац дацо цо ше на Базару предава символични пенєж. Поволую ше и особи котри жадаю помогнуц орґанизацию Базара. Приявиц ше мож и достац вецей информациї при Душици Радишич на число телефона 064/45-88-200.

Людзе добрей дзеки донацию можу уплациц на жиро-рахунок Ваньовей мацери, Ксениї Роман Динарски рачун: 160-5800100909914-62, девизни рахунок. Девизни ЕУР: 160600000085836998, IBAN: RS35160600000085836998.

Финансийну помоц за Ваню мож придац и на грекокатолїцкей парохиї у Дюрдьове, як и до шкатулкох у даскелїх дутянох у Дюрдьове.

