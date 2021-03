РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа Петро Кузмяк информує своїх школярох осмей класи же ше пробни Закончуюци испит, хтори плановани за 26. и 27. марец, одложи за пияток 9. и соботу 10. априла 2021. року.

Школа преноши информацию на основу одлуки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, а пре хвилькову нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию, цо будзе утвердзене з пременку Правилнїка о календару образовно-воспитней роботи основней школи за школски 2020/2021. рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)