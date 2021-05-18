Пременєни розпорядок вакцинованя у Дюрдьове и Ґосподїнцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У шицких местох општини Жабель од штвартку, 13. мая, ознова предлужене вакцинованє процив Ковиду-19 без заказованя.

Шицки котри жадаю достац вакцину треба же би ше явели до амбуланти у своїм месце – у Дюрдьове на число телефона 021/29-39-010, а у Ґосподїнцох на число телефона 021/836-017.

Розпорядок роботи пунктох за вакцинованє по општинских местох пременєни у Дюрдьове и Ґосподїнцох у одношеню на їх роботни час у прешлим тижню. Од вчера, 17. мая, у амбуланти у Дюрдьове вакцину мож прияц од 8 по 12 годзин, а у амбуланти у Ґосподїнцох 8 по 17 годзин.

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