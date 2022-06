Премиєрно виведзена представа „Меркуй жени”

ДЮРДЬОВ – Премиєра представи „Меркуй жени”, по тексту Андрея Курейчика, а у адаптациї и режиї Янка Лендєра, отримана пияток, 10. юния у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Представу виведол штирочлени ансамбл ґлумцох-аматерох драмскей секциї дюрдьовского Дружтва (Петро Хромиш – Серж, Валентина Салаґ – Лулу, Кристина Хромиш – Жаклин и Мария Горняк – Марисабел).

Представу помогли Општина Жабель, Маринко Дудаш, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит рускей националней меншини.

