Преображенє Господнє означене у коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 19. авґуста, означене швето Преображенє Господнє, а з тей нагоди пошвецени овоц и мед.

Вельку Службу Божу служел капелан коцурски о. Данил Задрепко, а у казанї здогаднул шицких вирних цо ше збуло на тот дзень и якей вязи ма пошвецанє овоци зоз тим шветом. По його словох, паметайме же наука Христа може спашиц чловека и гевтих котри шлїдза його и його думку, и як додал, вони ше нє буду бац, алє буду уживац у живоце як цо уживаме у смачней овоци. Най Господ Бог благослови каждого и овоц котру однєшеме до дому, визначел на концу о. Задрепко.

На концу Велькей Служби Божей, о. Задрепко пошвецел числени кошарочки зоз грозном и другу овоцу, як и дунчики зоз медом, котри коцурски парохиянє з нагоди швета Преображеня Господнього принєсли до церкви.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)