Преподаванє за младих Жена у Святим писму

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Пакт Рутенорумуму у Младежским доме, всоботу отримане барз крашнє нащивене преподаванє за младих на тему Жени у Святим Писму, хторе отримал млади теолоґ Марко Радакович зоз Зомбора.

Починаюци од першей кнїжки постаня, о месце и видзеню жени, Радакович надпомнул же и о тей теми потребне знац контекст и час хтори ше у Библиї описує, же би ше добре порозумело одредзени тексти.

Же у Святим писме з обєктивним одношеньом представени числени жени и як позитивни и неґативни приклад, Радакович представел на лєм дзепоєдних, и з кнїжкох Старого и Нового завиту, та по одношенє ґу женом у нєшкайшим чаше як у Церкви так и у дружтве. Пробовал указац же жени и хлопи ровноправни, алє нє исти по рижних своїх прикметох.

По преподаваню розвила ше и дискусия, а указало ше же млади о тей деликатней теми маю надосц питаня, та и розлични видзеня и похопйованя.

Преподаванє вєдно орґанизовали Пакт Рутенорум, Каритас и Рух фокуларох, а наявене же буду отримовани раз мешачно на рижни теми. Шлїдуюца будзе Одношенє християнства ґу пенєжу.

