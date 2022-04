РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре наютре, 9. априла на 19 годзин, у просторийох Пакт рутеноруму (у Младежским доме) будзе преподаванє за младих, на тему „Християнство и пенєж”, хтори пририхтує теолоґ Марко Радакович зоз Зомбора.

То друге преподаванє у тим циклусу преподаваньох хтори за младих вєдно орґанизую парохийни Каритас св. Миколая, Пакт Рутенорум, и Рух фокулару.

