Преподаванє „Правди и предрозсуди о християнстве”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Пакт рутенруму у Младежским доме, вчера вечар отримане преподаванє на тему „Правди и предросзуди о християнстве” хторе интерактивно з младима отримал православни теолоґ Марко Радакович зоз Зомбора.

Було то треце у сериї преподаваньох, а на тот завод Радакович пробовал одвитовац на найчастейши предрозсуди о християнстве и Церкви. Ту спадаю обичаї, суєверє и вира, чи Церква старомодна, чи вира гамує, чи ше релиґия проциви науки и други.

Млади ше зоз питанями и своїма видзенями активно уключовали до розгварки, а мож повесц же найвецей питаня и дилеми було о тим чи мож буц добри вирнїк а нє ходзиц до церкви, и подобне.

Орґанизаторе з Пактом, Парохийни каритас св. Миколая Руски Керестур и Рух фоколарох.

