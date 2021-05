Велька ноц у вербаских парохийох

ВЕРБАС – Внєдзелю, 2. мая, у грекокатолїцкей церкви Святого Владимира у Новим Вербаше и грекокатолїцкей церкви Покрова пресвятей Богородици у Старим Вербаше преславена Велька ноц по юлиянским календаре.

У нововербаскей парохиї Вельконоцну Службу Божу зоз пошвецаньом кошаркох з пасхалним єдзеньом служел парох нововербаски о. Иґор Вовк. Служби присуствовали числени вирни, а парох того дня пошвецел и нову икону Пресвятей Богородици котра купена од прилогох котри дали вербаски парохиянє.

У старовербаскей парохиї Вельку святочну Службу Божу на Перши дзень Велькей ноци служел парох старовербаски о. Алексей Гудак. Числени парохиянє старовербаскей грекокатолїцкей парохиї того дня у церковней порти принєсли свойо вельконоцни кошарки на пошвецанє.

Шицки вирни котри нє були у можлївосци присуствовац пошвецаню паскох, могли пошвециц свойо пасхалне єдзенє зоз швецену воду, запалїц швичку и помодлїц ше и на таки способ унєсц торжество того християнского швета до свойого дому.

