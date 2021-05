Преславена Велька ноц и у Коцуре

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици внєдзелю, 2. мая, вирни котри ше ровнаю по юлиянским календаре преславели вельке християнске швето, Вельку ноц.

Перши дзень Велькей ноци, Воскресеня Исуса Христа, почал зоз Дзецинску Службу Божу на 8 годзин, а потим на 10 годзин отримана Велька святочна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох. Службу служели парох коцурски о. Владислав Рац, капелан коцурски о. Данил Задрепко, о. др Яков Кулич, як и капелан рускокерестурски о. Михайло Шанта. Хвиля була красна, слунечна, та пошвецанє вельконоцних кошаркох було отримане у церковней порти, як то и традиция, у котрей з тей нагоди було вельке число парохиянох.

На Шветли пондзелок, Други дзень Велькей ноци, на концу шицких богослуженьох отримоване мированє шицких присутних вирних. На Шветли вовторок, Служби Божи були отримовани як и предходного дня.

На Фейсбук боку Грекокатолїца парохия Коцур наживо преношени векшина богослуженьох у вельконоцним тижню, а знїмки мож одпатриц и на одложеним патреню.

