Преславена Квитна нєдзеля у Коцуре

КОЦУРЕ – Квитна нєдзеля по юлиянским календаре вчера, 17. априла, означена и у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре. Шицки Служби Божо того дня провадзело красне число вирних.

Дзецинску Службу, котра и того року була окреме нащивена, служел капелан коцурски о. Данил Задрепко, а парох коцурски о. Владислав Рац споведал вирних. У казанї о. Задрепко визначел єдну думку за тот дзень – найвецей цо зме могли зробиц то же бизме отворели душу, же би идея Исуса Христа вошла до нас и зажила, же бизме були за ниянсу лєпши людзе и на тот способ олєгчали себе живот. З багнїтку котру береме дому, визначел на концу, витаме сущносц нашого живота, же би Исус Христос бул у нас, же би наша сущносц була зоз нїм.

Багнїтки, котри за тото швето пририхтали члени Церковного одбору коцурскей церкви, пошвецени у Раншей Служби Божей. После каждей служби парохиянє могли вжац багнїтки и однєсц их до своїх домох лєбо на гроби своїх покойних на теметов, як то звичай на Квитну нєдзелю.

