Багнїтки пошвецени и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей парохиї Рождества Пресвятей Богородици вчера преславена Квитна нєдзеля по юлиянским календаре. На Служби Божей хтора почала на 10 годзин, а котру служел о. Михаил Холошняй, було присутне вельке число вирних котри зоз своїм присуством возвелїчали тото швето.

У казанї, о. Михаил повинчовал вирним швето и повязал приповедку о Потопу, зоз кнїжки Постаня, зоз Квитну нєдзелю.

Всоботу, вочи Квитней нєдзелї, на Всеночним були пошвецени багнїтки.

Вирни котри нє мали можлївосц буц присутни на Служби Божей, мали нагоду ю провадзиц онлайн, прейґ Фейсбук профилу.

На Вельки пияток Вечурня почнє на 15 годзин.

