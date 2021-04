Преславена Квитна нєдзеля

НОВИ САД – Богослуженя на Квитну нєдзелю, 25. априла, у Новим Садзе служел парох о. Юлиян Рац, а после Служби Божей багнїтки подзелєни вирним у порти церкви Св. апостолох Петра и Павла.

У своєй казанї, о. Рац надпомнул же Исус Христос, наш одкупитель, шветочно вошол до Єрусалиму, алє бул озбильни, бо знал же ше „Осана!” пременї до „Розпнї го!”.

– Болєло го, бо го вибрани народ нє прилапел, бо нє сновал жемске царство. Знал же церпенє плаца за ошлєбодзенє людского роду од диявола. Нажаль, и ми нєшка ше дакеди справуєме так як нєподзековни єврейски народ. Заш лєм, на концу Исус вивойовал побиду зоз послухносцу и славним воскресеньом – гварел о. Рац.

