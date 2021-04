ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, внєдзелю 25. априла преславена Квитна нєдзеля – багнїтки.

На служби Божей котра почала на 10 годзин, а котру служел о. Михаил Холошняй було присутне вельке число вирнїкох котри зоз своїм присуством увелїчали тото швето.

Всоботу вочи Квитней нєдзелї на всеночним були пошвецени багнїтки котри уж традицийно члени Церковного одбору одходза нарезац до дюрдьовского хотара, приноша их до церкви и пририхтую за вельке швето, та так було и того року.

Вирни котри нє мали можлївосц буц присутни на Служби Божей, мали ю нагоду провадзиц онлайн прейґ Фейсбук профилу.

