Преславена Квитна нєдзеля и у Новим Садзе

НОВИ САД – Богослуженя на Квитну нєдзелю, 13. априла служел парох о. Юлиян Рац, а на раншей Служби Божей пошвецени багнїтки, хтори подзелєни вирним у порти Церкви святих апостолох Петра и Павла.

У своєй казанї, о. Рац надпомнул же Исус Христос, наш одкупитель, шветочно вошол до Єрусалиму, алє знал же ше „Осана!” пошвидко пременї до „Розопнї го!”. Надалєй наказовал о Исусовей драги и його уходу до Єрусалиму и же яки страшни мученя и шмерц прецерпел за ошлєбодзенє людского роду од диявола, за нас шицких, за каждого з нас, за будуци поколєня.

После раншей служби, як и каждей нєдзелї, було друженє на хторим парохияном понукнуте ошвиженє.