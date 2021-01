Преславене Богоявленє и Дзень Руснацох

БЕОҐРАД – У грекокатолїцкей заєднїци у Беоґрадзе 18. януара на 16 годзин означени святочно два вельки швета – Богоявленє Господнє и Националне швето Руснацох зоз Благодарну Службу Божу.

После Служби паноцец пошвецел йорданску воду котру вирни Беоґрадянє ношели дому, а потим у сали зоз державну и националну заставу, традицийнима рускима єдлами повинчовали медзисобно Националне швето и одшпивали Руснацом и шицким цо жию з нїма многолїтствиє.

Як окремни госц котри бул присутни и на Служби и на програми то представнїк Министерства правди – Управи за сотруднїцтво зоз Церквами пан Ґаврило Ґрбан котри шицким повинчовал швето зоз своїм Многая лїта. На концу ше винчованком придружел и митрополит и надвладика беоґрадски Станислав Хочевар .

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)