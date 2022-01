Преславене Богоявлєнє и пошвецена вода

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая вчера преславели вельке швето Богоявлєнє Господнє – Трокралї, на трох Службох Божих, а на велькей на 10 годзин було и пошвецанє води.

Службу Божу предводзел парох о. Владислав Варґа, а сослужели капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта хтори и наказовал о значносци того найстаршого християнского швета, хторе пригадує обяву Бога под час Исусового кресценя на Йордану.

Прето ше окончує и обряд велького пошвецаня води за рижни духовни и физични потреби вирних. З пошвецену воду священїк такой пошвецел цалу церкву и присутних, хтори з нєй по Служби, однєсли до своїх домох.

Зоз богоявлєньску воду будзе и традицийне пошвецанє обисцох, як парох о. Варґа наглашел, тих цо то жадаю. Понеже зме у специфичней здравственей ситуациї, паноцец ше нє будзе длуго затримовац, а хто го нє може прияц нє будзе нїяка осуда.

Пошвецанє домох почнє на соботу 8. януара од 9 годзин, и будзе ше пошвецац часц Велького шору од Крущичу, а дальши розпорядок пошвецаня будзе обявени на Службох Божих и огласних таблох идуцей нєдзелї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)