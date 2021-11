Преславене храмове швето Кирбай

БЕРКАСОВО – Вчера, на швето Собору Святого Архангела Михаила, церква и вирни преславели храмове швето Кирбай зоз Шветочну Службу Божу хтору предводзел о. Михайло Режак, декан сримски и парох у Шидзе, а сослужели о. Алексий Гудак, парох зоз Старого Вербасу, о. Данил Задрепко, капелан у Коцуре, о. Владимир Седлак, парох у Петровцох, о. Олеґ Закалюк, парох у Раєвим Селу и домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

Євангелию читал и наказовал о. Задрепко хтори, медзи иншим, визначел значносц Архангела Михаила у живоце каждого християна и же обовязка каждого християна же би ишол по Христовей драги, а у тим поможе и Архангел Михаил.

Апостол читал Неманя Ящур, а церковне шпиванє вирних предводзела дзиячка Олґица Лукач.

Домашнї парох о. Еделински повинчовал щешлїви и благослени Кирбай шицким вирним, паноцом подзековал же пришли возвелїчац швето, а на богослуженю було вирних з вецей наших парохийох. На концу Служби Божей одшпиване „Многолїтствиє“.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)