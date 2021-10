Преславене швето Покрова Пресвятей Богородици

ПЕТРОВЦИ – Грекокатолїцка парохия Покрова Пресвятей Богородици у Петровцох 3. октобра преславела 185. свой Кирбай.

Як сообщене на сайту Крижевскей епархиї, Службу Божу предводзел митрофорни протоєрей др Тарас Баршчевски зоз Заґребу, зоз концелебрацию о. Даниєла Храниловича, о. Романа Ступяка, о. Михайла Режака, о. Владимира Маґоча, о. Владимира Мудрого, о. мр Дарка Раца, о. Владимира Еделинския Миколки и о. Олеґа Закалюка.

У своєй казанї о. Тарас бешедовал о Мариї хтора ше модлї и о єй присутносци у Церкви. По його словох, вона вше ту, з нами, медзи нами. Церква преславена и Церква жемска нє два роздвоєни стварносци, Мария нє даґдзе над нами, вона з нами и нєвидлїво ше за нас модлї Богу.

На концу, петровски парох и владически викар мр Владимир Седлак привитал домашнїх и госцох и подзековал о. Тарасови.

