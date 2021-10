Преславене швето Покрови Богородици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – На полиєлейне нєзаповедане швето Покрови Богородици, 14. октобра, вирни парохиї Вознесения Господнього пришли до церкви преславиц свой мали Кирбай.

Кирбай ше отримує ище од часу кед предки 1904. року будовали церкву, та прави олтар у церкви пошвецели Покрови и каждого року на тот дзень приходза на Службу Божу.

Службу Божу того дня служел паноцец о. Варґа, котри наказовал о историї швета Покрови, як и о подїї з 1995. року кед у Зарваници на України, а тиж после у Водици, з нагоди 250 рокох нашого приселєня на тоти простори, владика кир Славомир Микловш пошвецел цали наш народ под покров Богородици. Апостол, пре хороту обидвох дзиякох, першираз читал Микола Ляхович, предсидатель Националного совиту Українцох. После Служби, котру з часци призначела и Українска редакция РТВ, вирни пошли на грекокатолїцки (руски) теметов дзе по традициї одслужена панахида за шицких покойних.

Цикаве знац и же каплїца як ю волаю, Ференцова, тиж пошвецена Покрову Богородици. Окрем того, и церковна сала у парохиї, дзе намальовани вельки образ Покресценя у Києве 988. року, маляра Силвестера Пушкаша з Коцура, тиж пошвецена Покрови.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)