Преславене швето Преображенє Господнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вирни вчера на богослуженьох преславели швето Преображенє Господнє.

Найсвяточнєйше було на 10 годзин на велькей Служби Божей хтора була у Марийовим святилїщу Водици. Службу предводзел домашнї парох о. Михайло Малацко, а сослужел парох у Старим Вербаше о. Алексий Гудак. Домашнї капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта споведали.

У казанї о. Малацко потолковал значенє швета кед ше Исус преображел пред трома ученїками на гори Тавор и цо воно представя за нєшкайших вирних у їх каждодньовим християнским живоце.

На концу Служби священїки окончели и обряд пошвецаня овоци цо длуга традиция у Церкви поблагословиц першу овоц и подзековац Богу за тоти дари же би людзом були на здравє и на други хасен. Овоц у красних кошаркох приноша сами вирни, хто жада, а на Служби було присутне красне число парохиянох.

