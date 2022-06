ОПШТИНА ШИД – Вчера, на швето Сошествиє Святого Духа познатше як Русадля, у наших грекокатолїцких церквох у општини Шид служени богослуженя, а церкви були прикрашени зоз лїповима конарами и трави на патосу.

У Шидзе Службу Божу служел парох о. Михайло Режак, пополадню на теметове при централним крижу о. Режак служел панахиду, а потим пошвецел гроби покойних.

У Беркасове и Бикичу Служби Божо на швето служел парох о. Владимир Еделински Миколка.

