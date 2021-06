Преславене швето Сошествиє Святого Духа

ШИД – У наших грекокатолїцких церквох у Шидзе, Беркасове и Бикичу вчера на швето Сошествиє Святого Духа, односно Русадля, служени Служби Божо.

У Шидзе парох о. Михайло Режак у казанї гварел же тото швето треце по значеню за церкву после Крачуна и Велькей ноци и потолковал сущносц швета.

Церква була прикрашена у желєним, а у пополадньових годзинох о. Режак на теметове при централним крижу служел панахиду, а потим благословел гроби.

У Беркасове и Бикичу тиж служени Служби Божо з нагоди швета, а служел их парох о. Владимир Еделински Миколка, а у тих двох валалох гроби на теметовох благословени ище на други дзень Велькей ноци.

