У Коцуре пошвецене Яново желє

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 7. юлия, означене швето Рождества Йоана Хрестителя по юлиянским календаре.

Вельку Службу Божу служел парох коцурски о. Владислав Рац, котри у казанї визначел же то радосне и веселе швето котре уноши радосц людскому роду.

По його словох, тото швето причина же би ше кажда фамелия здогадла красних хвилькох кед дознали и обчековали „принову” у своїм доме. Треба буц витирвали у молитвох, визначел парох, прето же нашо обчекованя нє раз ше нє зложа з тим цо Божи благослов и Боже провидиниє. Молитва зблїжує фамелию, молитва зблїжує чловека з Богом, а источашнє, вше треба мац на розуме же маме и постреднїкох, ангелох Божих, гварел на концу о. Рац.

З нагоди того швета числени парохиянє присуствовали Велькей Служби Божей. По законченю Служби, парох о. Рац пошвецел числени букети Янового желя, котри парохиянє принєсли до церкви. То традиция котра ше каждого року запровадзує на швето Яна у Коцуре.

