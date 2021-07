Преславене швето Яна

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вчера и вирни з Митровици и Латярку святочно преславени швето єдного од найвекших святих – Родзенє Йоана Хрестителя—Яна.

Церковна традиция аж седем раз слави того найвекшого сватого, як Исус гварел о Йоанови. Же вон наисце вельки святи, бешедує и факт же ше, попри Исусового и Марийового дня родзеня, ище лєм Йоанов родзени дзень означує у календаре, а други святи ше славя на дзень їх шмерци.

У церкви Вознесения Господнього тото швето ше слави и зоз пошвецаньом квеца, а того року вирни пошвецели коло 45 букети-венчики и радосно их однєсли до своїх домох.

Як нам познате, на Яна ше пошвеца польске квеце ище лєм у Коцуре, а у Индїї ше пошвеца на швето Пресвятей Євхаристиї. У даєдних часцох України и европских державох пошвецанє квеца ше отримує на Вельку Матку Божу, на Успениє, о чим шведоча и сами молитви котри ше на Яна читаня подчас пошвецаня.

