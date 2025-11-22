Преславени Кирбай и пошвецени Парохиялни дом (фото)

БЕРКАСОВО – На швето Собору Святого архангела Михаила, у народзе познатше як Михала, вчера 21. новембра церква преславела храмове швето Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу предводзел преосвящени владика кир георгий Джуджар, а сослужели паноцове зоз нашого и крижевского владичества.

У казанї преосвящени владика визначел значносц Святого аргангела Михаила и ангелох хтори вон предводзел, а хтори остали вирни Богови, и служиц му и шириц Боже слово, за розлику од ангелох хтори постали зли, бо ше оддалєли и спроцивели Богови.

Преосвящени владика повинчовал щешлїви и благословени Кирбай домашньому парохови и вирним, и окреме визначел значносц пошвецаня нового парохиялного будинка хтори, як гварел, отворени и дом шицким вирним.

На Служби Божей парох о.Владимир Еделински Миколка подзековал владикови и паноцом же возвелїчали швето и з тей шветочней нагоди придал грамоти праве преосвященому владикови Джуджарови, церковнїчки Драґани Горняк, а достали грамоту ище и парохиян и член Церковного одбору Осиф Ванко, як и будовательни поднїматель и виводзовач роботох Миленко Тей.

После Служби Божей преосвящени владика з паноцами и вирнима у новим Парохиялним доме после обраяду молитви пошвецел нови Парохиялни дом у хторим була и вистава фотоґрафийох валяня старого и будованя нового Парохиялного дому.