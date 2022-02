Преславени Кирбай у Лурдескей каплїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У каплїци пошвеценей Лурдескей Мариї у старим манастире шестрох служебнїцох на Капущаним шоре, вчера преславени кирбай и означени Шветови дзень хорих.

На дзень указаня Богородици у Лурду у Французкей, 11. фебруара 1856. року, у цалим католїцким швеце то нєзаповедане швето, та так и у керестурскей каплїци. Були три Служби Божо, на 10, 15 и 17 годзин, служело ше Молебени и модлєло молитву Ружанца.

Служели и споведали троме домашнї священїки – парох о. Владислав Варґа, капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, и зоз Кули єромонахи Дамян Кича ЧСВВ и Платон Салак ЧСВВ, як и о. Алексий Гудак зоз Старого Вербасу.

Парох о. Варґа наказовал о Марийовим прикладу як служиц ближнїм, и о Дню хорих и тих цо им служа, о. Шанта о историяту тей лурдескей каплїци, а о Марийовим заступнїцству о. Платон ЧСВВ.

На шицких Службох було красне число вирних, а велї вихасновали нагоду и за одпустову св. Споведз и Причасц.

