Преславени Кирбай у Новим Садзе

НОВИ САД ‒ Новосадянє свой Кирбай преславели вовторок, 12. юлия, у конкатедралней Церкви св. апостолох Петра и Павла, зоз Архиєрейску Службу Божу хтору предводзел наш еґзарх кир Георгий Джуджар, шпивал Хор „Гармония”, зоз хторим дириґовала Сузана Ґрос Маркович, а солисти були Михайло Колєсар и Иван Лїкар.

Сослужели о. Владислав Рац, о. Михаль Ґерґель, о. Владислав Варґа и о. Дарко Рац, хтори и читал Євангелию, зоз цалу церкву шпивали монахинї, а Апостол читал и дзияковал Йовґен Надь.

У своєй казанї владика гварел же Исус вибрал за апостолох простих рибарох, медзи хторима бул Петро, и гварел им же буду рибаре людзох, а вони охабели шицко и пошли за нїм. То отвореносц за поволанє. Апостол Павле на початку, як Савле, гарештовал християнох, алє кед ше му на драги до Дамаску явел Божи глас „Савле, Савле, чом ме прешлїдзуєш?” вон пременєл свою драгу ґу Исусови Христови. По владикових словох, Петро и Павле, як верховни апостоли, сполнєли волю Божу. Послухали и сполнєли цо Бог сцел, а то и нам приклад.

На концу домашнї парох о. Юлиян Рац подзековал шицким и привитал госцох ‒ директора Заводу за защиту памятнїкох култури Городу Нови Сад Синишу Йокича, Ґаврила Ґрбана з Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирским заєднїцами, помоцнїка городоначалнїка Нового Саду Станка Любишича, заменїка началнїци городскей управи за културу Драґана Алексича, як и парохиянку Аниту Ґовля хтора задлужена за проєкти.

