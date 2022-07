Преславени пол вика МАК-у

РУСКИ КЕРЕСТУР – Преслава з нагоди 50 рокох Мултимедиялного часопису за младих МАК успишно отримана всоботу, 23. юлия, на керестуским базену у орґанизациї МАК-у (НВУ „Руске слово”) и Здруженя „Пакт Рутенорумˮ.

Модераторка того вечара була редакторка часопису МАК, Мая Зазуляк Гарди, хтора и привитала присутних, а потим преслава започала зоз промоцию нового зборнїка поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация 3@”. Публики ше з тей нагоди, зоз своїма творами, представели млади авторе заступени у зборнїку – Дарко Афич, Михаела Еделински, Жарко Остоїч, Катарина Фейди и Адрияна Фейди, рецензентка Наташа Еделински Миколка блїжей представела каждого з авторох, а медзи иншим визначела и важносц твореня поезиї, окреме при младих.

Вечар збогацели и млади музичаре – Дарко Афич, Александра Русковски и Себастиян Надь, хтори на ґитарох одграли даскельо обробки руских и сербских познатих шпиванкох, а нащивителє мали нагоду опатриц и виставу фотоґрафийох Андреи Новак хтори тиж заступени у зборнїку „Ґенерация 3@”.

После промоциї зборнїка отримани квиз, потим приказана и проєкция документарного филма о 50 рокох МАК-у, авторки Маї Зазуляк Гарди и знїмателя и монтажера Златка Русковския, хтори мож одпатриц на МАК-овим Ют’юб каналу, односно на тим линку По законченю програми за шицких отримана журка.

Преслава МАК-у орґанизована зоз финансийну потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

