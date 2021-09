Претаргнути цек Русинових побидох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 7. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор внєдзелю, 26. септембра, на домашнїм терену Русин поражени од екипи ФК Жак зоз Зомбора, з резултатом 1:4 (1:1).

У 10. минути, после єдного фаула за процивнїцку екипу, Русиновци нє реаґовали на час, цо екипа ЖАК-у вихасновала и зоз швидким додаваньом у 16 метерох, вируцели нашу охрану и посцигли перши ґол. Русин после того почал бавиц оштрейше, та нєодлуга Деян Павлович ґурнул одлични пас Саянковичови хтори пребегнул цалу процивнїцку охрану и змирено посцигнул виєдначуюци ґол. По конєц першого полчасу екипи були под’єднаки и бавяче пошли на одпочивок зоз резултатом 1:1.

Сушич, у 58. минути, виводзи центершут зоз велькей дистанци и, гоч шицки обчековали пласовану лабду до 16 метерох, вон моцно биє до горнєй греди.

Нєодлуга, после схопного дриблинґу, Сушичови ше указує добра нагода за ґол, алє процивнїцки бавяч прави фаул над нїм и судия писка пенал. Янко, як найлєпши ґолґетер, бул вибрани за виводзенє тей нагоди но, нажаль, ґолман го „пречиталˮ и з одбрану послал лабду до корнеру.

Мож повесц же внєдзелю цале змаганє було оштре, а Голик и Филип Вуйович, мушели аж и висц пре калїченє, но за судию то були лєм обични фаули, и попри тим же Голика лєдво винєсли двоме бавяче зоз терену.

Русин ше после того пораженя находзи на 7. месце, а на нєдзелю фодбалере Русина госцую у Младенове, дзе буду бавиц процив екипи ФК Будучносц.

