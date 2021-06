Прешвечлїва побида Бачкей

ДЮРДЬОВ – У 31. колє першенственого змаганя Новосадскей лиґи, ФК „Бачка 1923” на домашнїм терену однєсла прешвечлїву побиду зоз аж пейц ґолами розлики процив ОФК „Сириґ” з резултатом 5:0 (1:0).

Початок змаганє нє нагадовал таки пласман Бачкей котра у першим полчасу бавела змирено, без вельо акциї и нападаня, медзитим, у другим полчасу ше ситуация пременєла кед Бачка посцигла ище штири ґоли, та так змаганє закончене зоз з резултатом 5:0.

Бачка ше находзи на дзешатим месце на таблїчки и ма 43 боди, а шлїдуюце змаганє заказане за 6. юний кед ше стретнє зоз ФК Фрушкоґорац.

