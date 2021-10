Прешвечлїва побида над першопласованима

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометаше Русину вовторок 19. октобра на домашнїм терену одбавели 4. коло у своєй Рукометней лиґи сивер Сивер, у хторим победзели першопласовану екипу РК Сивец 69/2 з резултатом 36:26 (19:13).

Такой на початку змаганя, екипа Русину зоз моцним бависком превжала инициятиву. Госци ше пробовали приблїжиц по числу датих ґолох же би ше врацели до бависка, алє пре даскельо гришки у нападу то нє було лєгко. Цали перши полчас домашнї були прешвечлїво лєпши и на одпочивок ше пошло зоз резултатом 19:13 за Русин.

У другим полчасу нашо рукометаше предлужели зоз добрим бависком у хторим були добре орґанизовани. През цале змаганє водзели зоз найменєй 5 ґолами предносци и анї у єденй хвильки нє допущели процивнїком же би ше им резултатски приблїжели.

За Русин наступели – Славко Гербут (8), Филип Тома (7), Борис Югик (7), Филип Орос (5), Виктор Микита (5), Владислав Салак (1), Иван Рац (1), Владан Боянович (1), Иґор Варґа (1), Михайло Мудри, Мирослав Виславски, Владимир Мудри, Петар Пирожек.

Шлїдуюце 5. коло рукометаше Русина одбавя у Бездану процив РК Ґрафичар.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)