ШИД – У 12. колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, фодбалере ОФК Бачинци вчера победзели Ґраничар з Ямени зоз 3:0.

ОФК Бачинци други на таблїчки зоз 27 бодами, штирома бодами менєй од того кельо ма Напредак з Вашици, хтори на першим месце.

На нєдзелю у 13. колє будзе бавени дерби у Вашици, дзе водзаци Напредак дочекує ОФК Бачинци.

