Прешвечлїва побида рукометашох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 11. колу Трецей рукометней лиґи Сивер, рукометаше Русина всоботу, 8. мая, у Спортскей гали у Руским Керестуре однєсли побиду над РК Обилич з Нового Кнежевцу, а з резултатом 40:33 (19:10).

Змаганє почало ровноправно, а при самим концу першого полчасу Русин направел значну розлику, хтору отримал по конєц змаганя. У остатнїх минутох першого полчасу бавяче Русина бавели без гришки, и од резултату 12:10, конєц першого полчасу закончени зоз прешвечлївих 19:10 на свой хасен. У тей хвильки, як и през цале змаганє, найрозположенши бул капитен Гербут, як и Орос и Тома Филип, а ту и млади Микита и Югик.

Русин наступел у составе – Неманя Стойков (1), Иван Рац (2), Славко Гербут (8), Борис Югик (5), Мирослав Виславски, Владимир Мудри, Владислав Салаґ (3), Петар Пирожек, Иґор Варґа (2), Давор Хома (1), Виктор Микита (5), Филип Орос (6), Филип Тома (7).

Хвильково рукометаше Русина дзеля 3. односно 4. место зоз рукометашами Сивец 69, а у шлїдуюцим 12. колу Русиновци госцую у Ґакове, дзе одбавя змаганє процив Ґраничара, лидера на таблїчки.

